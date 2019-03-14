Субсидианты имеют право платить меньше за "коммуналку": названы условия
В Минсоцполитики привели пример расчетов за февраль и март
Украинцы, на счетах которых по состоянию на март остались неиспользованные субсидии, заплатят на услуги ЖКХ меньше. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
"Если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше – ровно на сумму неиспользованной государственной помощи. Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за месяцы, когда оплата счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной платежки за февраль", – отметили в ведомстве.
Также подчеркивается, что если переплата большая, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.
К примеру, по состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. При этом домохозяйство использовало в феврале газ на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате "ноль". Остальные 500 грн переходят на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить всего 500 грн, подсчитали в Минсоцполитики.
"Субсидия, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличии на счете в поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована по своему усмотрению семьи", – резюмировали в ведомстве.
Напомним, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Самостоятельно в Ощадбанке деньги получают те субсидианты, которые не являются пенсионерами.
При этом субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта.
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