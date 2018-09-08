Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь

Не за горами начало отопительного сезона, а это значит, что почти половине украинцев пора заняться оформлением субсидий на оплату комуслуг. В Кабмине констатируют, что пока этим вопросом озаботились немногие, и предупреждают: через месяц в отделениях Минсоцполитики будет не протолкнуться из-за очередей. "Сегодня" с помощью руководителя Директората семьи и соцподдержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко разобралась в новшествах назначения субсидий.

Удар по "дворцам"

Музыченко признал, что добиться субсидии стало сложнее. По его словам, в 2015—2016 годах, когда реальные доходы людей уменьшались, а тарифы росли, программа предоставления жилсубсидий была упрощена, чтобы максимально охватить население господдержкой. В итоге помощь стало получать почти каждое второе домохозяйство — 6,5 млн семей. По результатам прошлого отопсезона в Минсоцполитики увидели основания для пересмотра правил, так как тарифы два года не повышались, а доходы населения — пенсии, минимальная и средняя зарплаты — росли.

Напомним: теперь госпомощь не дают владельцам квартир площадью более 150 кв. м и домов более 200 кв. м, независимо от доходов хозяев. А также тем, у кого машина "моложе" 5 лет. Ранее таких ограничений не было, помощь назначалась в пределах соцнорм на жилплощадь. Сами нормы тоже урезаны — до 48,9 кв. м на домохозяйство из одного человека (было 62,5 кв. м). Также на 20—30% стали меньше субсидируемые нормы расхода газа, воды, электроэнергии. Это значит, что выплаты уменьшатся, ведь соцстандарты (и минимальные доходы) выросли, а доля оплаты "коммуналки", покрываемая государством, наоборот, стала меньше из-за урезания норм потребления.

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Контроль

Получателей субсидий будут жестче контролировать на предмет реальных доходов и расходов. Например, за покупки в течение года на 50 тыс. грн (кроме расходов на лечение) субсидию, скорее всего, не дадут, хотя возможны исключения. Виталий Музыченко привел пример:

"Допустим, семья сделала покупку на сумму свыше 50 тыс. грн. Но эта покупка — единственное жилье, купленное к тому же в кредит. В таком случае тоже может быть назначена субсидия — на комиссии, в индивидуальном порядке. И акт обследования условий проживания в домохозяйстве — обязательный документ для рассмотрения такого дела на комиссии. Социальный инспектор выезжает на место, делает проверку, заносит все в акт, и на основании этого акта комиссия уже принимает решение".

Но поголовных проверок домохозяйств опасаться не стоит, так как в Украине социнспекторов всего 1300 человек, или по одному на 5000 получателей госпомощи. Однако утаить расходы не удастся — все покупки на сумму свыше 50 тыс. грн должны происходить через банковскую систему. Со своей стороны претендент на субсидию должен при подаче в отделение Минсоцполитики декларации о доходах, указать в ней такие покупки. По словам Музыченко, это не означает автоматического отказа в госпомощи, но рассматривать вопрос будет не один инспектор, а комиссия. Но если субсидиант не указал расходы более 50 тыс. грн, получил субсидию, а потом инспектор выявил информацию через банковскую систему в порядке обмена, это — основание для проведения проверки этого конкретного домохозяйства. По итогам проверки будет решаться вопрос о правомерности получения субсидий таким человеком, определяться размер возможной переплаты, и эти средства удержат в госбюджет.

Штрафов или других санкций (возврат денег в двойном размере) норма о выплате субсидий не предусматривает. Но, по словам юристов, против тех, кто для получения субсидии скрывал доходы неоднократно, могут возбудить уголовное дело за мошенничество (наказанием может быть штраф 850 грн, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет). Отказ в субсидии можно обжаловать в вышестоящем подразделении Минсоцполитики или в суде.

Учет доходов: развод не поможет

Новые правила субсидирования оплаты комуслуг устранили лазейки, используемые ловкачами для наживы за счет государства. Не секрет, что для получения субсидий супруги фиктивно разводились, хотя по-прежнему проживали вместе. Теперь субсидия назначается на домохозяйство с учетом доходов всех людей, зарегистрированных по данному адресу, поэтому штамп о разводе в паспорте не имеет значения. Если человек живет не по месту регистрации, например, дети прописаны вместе с родителями, но проживают отдельно — их доходы все равно учтут при назначении госпомощи. Но есть исключительные случаи, например, дети зарегистрированы вместе с пенсионерами, а работают в другом городе либо находятся в длительной командировке. При наличии документальных подтверждений такие лица могут быть исключены из состава домохозяйства. Дети, имеющие собственное жилье, но не желающие выписываться из родительской неприватизированной квартиры (не проживающий там человек теряет после смерти родителей право на данную жилплощадь), должны выбирать: или они содержат своих родителей и оплачивают комуслуги, чтобы потом получить их жилье, или регистрируются по месту проживания, как положено по закону.

К сожалению, мало улучшений для переселенцев, хотя эти люди чаще всего живут в арендованных квартирах и не могут зарегистрироваться по адресу проживания. С 1 мая 2018 г. такие граждане могут получать субсидию без договора аренды жилья и прописки, если справка внутренне перемещенного лица выдана на этот адрес, либо предъявить договор аренды, лучше, если он будет заверен нотариально. Но плата за аренду из общей суммы их доходов все равно не будет вычтена, так как по закону суммируются все виды доходов, делятся на количество месяцев, за которые учитываются эти доходы, и рассчитывается процент, который человек должен платить за комуслуги от своего дохода.