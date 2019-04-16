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Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину

Сегодня, 20:53

Профильный комитет рекомендует правительству урегулировать ряд вопросов

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации Кабинету министров о предоставлении субсидий в денежной форме.

Об этом 16 апреля информирует пресс-служба парламента.

Члены комитета сошлись на необходимости урегулировать следующие вопросы:

  • погашение задолженности, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий;
  • согласование сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты субсидий наличными;
  • обеспечение мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года №848;
  • предоставление Госпогранслужбой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на субсидии;
  • урегулирование проблем с применением методики распределения между гражданами объемов потребленных коммунальных услуг и тому подобное.

Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. 

Как вернуть деньги на субсидии тем, кто стал заложником сбоя системы, смотрите в сюжете:

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Тег Кабмин, ЖКХ, Верховная Рада, субсидии

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