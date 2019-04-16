Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину

Профильный комитет рекомендует правительству урегулировать ряд вопросов

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации Кабинету министров о предоставлении субсидий в денежной форме.

Об этом 16 апреля информирует пресс-служба парламента.

Члены комитета сошлись на необходимости урегулировать следующие вопросы:

погашение задолженности, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий;

согласование сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты субсидий наличными;

обеспечение мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года №848;

предоставление Госпогранслужбой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на субсидии;

урегулирование проблем с применением методики распределения между гражданами объемов потребленных коммунальных услуг и тому подобное.

Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Как вернуть деньги на субсидии тем, кто стал заложником сбоя системы, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.