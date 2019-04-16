Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину
Профильный комитет рекомендует правительству урегулировать ряд вопросов
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации Кабинету министров о предоставлении субсидий в денежной форме.
Об этом 16 апреля информирует пресс-служба парламента.
Члены комитета сошлись на необходимости урегулировать следующие вопросы:
- погашение задолженности, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий;
- согласование сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты субсидий наличными;
- обеспечение мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года №848;
- предоставление Госпогранслужбой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на субсидии;
- урегулирование проблем с применением методики распределения между гражданами объемов потребленных коммунальных услуг и тому подобное.
Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.
Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
Как вернуть деньги на субсидии тем, кто стал заложником сбоя системы, смотрите в сюжете:
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