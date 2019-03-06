"Субсидию можно проесть, но только один раз": Рева предупредил украинцев

По словам министра, адресная помощь будет приостанавливаться в случае долгов за ЖКУ

Фото: Андрей Рева / Facebook.

"Субсидию можно проесть, но только один раз": Рева предупредил украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/faa/8fe/5c7faa8fe5c28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/faa/8fe/5c7faa8fe5c28.jpg 2019-03-06T13:12:00+02:00 ЖКХ По словам министра, адресная помощь будет приостанавливаться в случае долгов за ЖКУ

Управление соцзащиты населения будет приостанавливать адресную помощь в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов.

"Есть одна вещь, которую я хотел бы, чтобы все помнили. Ее (субсидию. – Ред.) можно проесть один раз. Далее, если вы не заплатите, вам просто следующей не дадут", – сказал он.

По словам главы Минсоцполитики, каждое предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, имеет свою клиентскую базу и, соответственно, свою бухгалтерию.

"Люди меня могут поправить, если я что-то скажу не так. Но вы знаете, что такое не заплатить за электроэнергию в течение месяца. К вам сразу придет контроллер из РЭСа (районной электрической сети. – Ред.) и задаст определенные вопросы. То же касается газа. А это основные, скажем так, оплаты", – пояснил Рева.

Если такое предприятие увидит, что человеку дали деньги, но он не заплатил, информация об этом поступит в управление соцзащиты, добавил министр. Затем управление прекращает выплату до поступления необходимых средств.

С 4 марта украинцы, которым положена субсидия на оплату "коммуналки", впервые начали получать госпомощь "живыми" деньгами, а не в виде взаимозачета, при котором ЖКУ оплачиваются "в складчину" субсидиантом и государством. "Сегодня" разобрались, как по-новому рассчитываться этим людям за тепло, воду, газ и свет. Подробнее читайте в статье "Субсидии стали наличными: как это будет работать".

Ранее Рева заявил, что украинцы будут получать в рамках монетизации субсидий в среднем 1681 гривню. По факту сумма зависит от размера назначенной субсидии и в отдельных случаях достигает 24 тысяч гривен.

Напомним, срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Такое изменение касается должников, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Субсидию можно проесть, но только один раз": Рева предупредил украинцев". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.