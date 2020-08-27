Тариф на газ для украинцев вырос сразу на 42%: новые расценки "Нафтогаза"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" после роста стоимости газа в Европе определила цену на газ для населения в сентябре на уровне 4,7 грн за куб. м (цена указана с НДС, но без учета доставки в рамках тарифа "Ежемесячный"). Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Те, кто покупает газ по тарифу "Ежемесячный", теперь будут знать стоимость 1 куб. м голубого топлива до того, как начнут его потреблять. В сентябре она составит – 4,7 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения)", – сказано в сообщении.

Эта цена на на 45,2% выше, чем месяцем ранее.

При этом клиенты компании – а это около 90% всех бытовых потребителей в Украине – также могут зафиксировать цену топлива на год. "Нафтогаз" предлагает выбирать годовой тариф тем потребителям, которые боятся резкого взлета месячных цен на газ зимой. Таким образом они смогут подстраховаться.

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Впрочем, и для потребителей на "Годовом" тарифе цена повысится. Первые две недели сентября летнюю цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения). А с 16 по 30 сентября цена тарифа будет 5,24 грн за куб. м.

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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