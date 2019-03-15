Украина и МВФ обсудят возможность не повышать цену на газ с 1 мая

Гройсман после заявления Коболева решил дать поручение "Нафтогазу" и Минфину

Фото: Pixabay

Украина и МВФ обсудят возможность не повышать цену на газ с 1 мая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9bf/45a/5c59bf45aaf46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9bf/45a/5c59bf45aaf46.jpg 2019-03-15T11:38:00+02:00 ЖКХ Гройсман после заявления Коболева решил дать поручение "Нафтогазу" и Минфину

Премьер-министр Владимир Гройсман поручит "Нафтогазу Украины" и Министерству финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ) относительно отмены специальных обязательств "Нафтогаза" (ПСО) по продаже газа населению и теплокоммунэнерго.

"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он закупает по импорту дешевый газ. Я целиком это поддерживаю. У нас граничная цена 8,55 [грн за 1 куб. м]… Поэтому я поручу "Нафтогазу" совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с МВФ, чтобы не допустить любых повышений цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза", – сказал Гройсман в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде.

При этом накануне, 14 марта, Гройсман предупреждал, что видит "ловушку" в предложении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по цене на газ для украинцев.

Напомним, этой весной в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. Однако, по мнению Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика. По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за кубометр, но, согласно указанному постановлению, население платит по 8,55 грн за кубометр.

При этом с 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна вырасти до 9,85 грнза кубометр.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.