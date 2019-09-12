Энергетики рассказали о подготовке к зиме

В ДТЭК уверяют, что и в этом году приложат максимум усилий, чтобы страна была со светом и теплом

Производители электроэнергии готовятся к отопительному сезону, чтобы Украина могла перезимовать без срывов в отоплении.

В этом году тепло станциям придется непросто. Ремонты на блоках атомных станций затянулись, поэтому ТЭС сожгли больше угля, чтобы страна была со светом. Зимой топлива нужно быть еще больше. Готовы ли энергетики?

"Сегодня" посетили Криворожскую электростанцию, чтобы увидеть, как приходиться работать энергетикам.

С первого взгляда, угля на складе Криворожской теплоэлектростанции, казалось бы, для работы энергоблоков достаточно. Но если посмотреть на весь склад сверху, становится понятно – уголь в дефиците.

Склад, величиной с девять футбольных полей, вмещает почти миллион тонн угля. Однако сейчас он заполнен лишь на 5% – антрацитом.

"На складе сегодня 54 тыс. тонн. Это приблизительно хватает на 21-22 дня работы одного энергоблока", – говорит директор ДТЭК Криворожская ТЭС Сергей Дегтяренко.

Криворожская теплоэлектростанция — одна из крупнейших в Украине. Более 50 лет она работала на антрацитовый уголь, который везли с востока Украины. Но антрацитовые шахты остались на неподконтрольной территории. Топливо для блоков энергетики сначала вынуждены были покупать за рубежом. Импортный уголь тоже ввозят с перебоями, поэтому с лета и до начала отопительного сезона все 10 энергоблоков не работают. Топливо энергетики берегут для зимы.

"ТЭС остановлена ​​"на ноль". Немного тревожно по поводу завтрашнего дня. По поводу будущего энергетики страны", – говорит старший машинист энергоблоков Сергей Мехоношин.

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Однако станция получила шанс на вторую жизнь. В апреле первый блок Криворожской ТЭС начали переоборудовать, чтобы она смогла работать на газовом угле, который добывают в Украине.

"Украинцам это даст еще большую энергонезависимость", – говорит директор ДТЭК Криворожская ТЭС Сергей Дегтяренко.

300 тонн металла строители сваривают, укрепляют конструкцию и наносят защитный слой. Он не даст расплавиться металлу, когда будет гореть уголь. Вредных выбросов благодаря этому оборудованию будет меньше. Оно – тоже украинского производства. А также – благодаря современному электрофильтру, который ДТЭК построил раньше.

"Основная трудность в том, что мы устанавливаем новое оборудование на уже действующем блоке, где осталось старое оборудование, и мы не должны его повредить", – рассказывает директор ДТЭК Криворожская ТЭС Сергей Дегтяренко.

В переоборудование энергоблока мощностью более 300 МВт компания ДТЭК инвестировала почти 300 млн. грн. Свет и тепло энергоблок начнет производить уже в октябре, когда начнется отопительный сезон.

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Мощности одного такого энергоблока хватит, чтобы обеспечить электроэнергией более 200 тыс. семей.

Эти мощности будут сверхважными в отопительный период. Тогда теплоэлектростанциям придется включать в работу больше энергоблоков, чем обычно. Все — из-за ремонта на атомных станциях. Как минимум пять из 15 блоков АЭС до января не будут работать.

Поэтому энергетики на ТЭС готовятся к максимальной нагрузке.

"Сниженная возможность генерации на атомных станциях является проблемой для энергосистемы. В связи с тем, что у нас может сложиться дефицит мощности. Единственными станциями, которые могут сбалансировать систему, являются тепловые электростанции. Потому что только они могут нести базовую нагрузку", – рассказал заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский.

Ранее ДТЭК потратила еще полумиллиарда гривен на переоборудование четырех энергоблоков Приднепровской ТЭС. Они уже производят электроэнергию на отечественном, газовом угле. Эта ТЭС уже больше не зависит от импортного антрацита. В следующем году обещают перевести на газовую марку угля еще один блок.

"Перевод блоков ТЭС из антрацита на уголь украинской добычи является нашим вкладом в обеспечении независимости, в стабильное прохождение отопительного сезона. Прохождение зимнего периода является чрезвычайно важной задачей для компании ДТЭК. Мы всегда подставляли плечо украинской энергосистеме в период пиковых нагрузок. Именно зимой, когда есть большая потребность в свете и в тепле, наши тепловые станции работают на полную мощность", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Так много угля, как зимой, тепловики готовятся сжигать уже в октябре, ведь блоки атомных станций еще не запустят. Однако тепловики уверяют, что и в этом году приложат максимум усилий, чтобы страна была со светом и теплом.

Новости "Сегодня" писали, что "Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках подготовки к отопительному сезону.

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Добавим, что запасы газа на зиму в Украине выросли до рекорда за семь лет, а всего в этом году в подземные газовые хранилища планируют закачать 20 млрд кубометров газа.

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