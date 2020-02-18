Украинцев ждет новое снижение цен на газ

Оржель объяснил, почему голубое топливо в платежках подешевеет еще раз

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Несмотря на появление второй платежки за газ, в первом квартале 2020 года суммы в платежках за отопление станут ниже. Об этом заявили министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает пресс-служба ведомства.

По словам Оржеля, цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Он объяснил, что это стало возможным, благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

"В феврале, в марте, летом – будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил Оржель.

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Ведомство напомнило, в январе 2020 года цена на газ уже на 25% меньше, чем в январе 2019 года – 5580 грн за тысячу кубометров с НДС, но без стоимости транспортировки. Такая ситуация возможна благодаря подписанию договора о транспортировке газа, пояснил Оржель.

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"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, – добавил министр. – Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также рассказал о новых ценах на газ и объяснил, как теперь оплачиваются счета:

Ранее в правительстве также заявили, что украинцам вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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