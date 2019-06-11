Украинцев ждут новые программы по утеплению домов

Стало известно, когда полноценно заработает Фонд энергоэффективности

Фото: Сегодня

Фонд энергоэффективности, который сейчас функционирует в тестовом режиме, полноценно заработает в Украине уже с сентября 2019 года. Об этом заявила руководительница программы IFC "Энергоэффективность в Украине" Май Нгуен.

В частности, Фонд займется выделением грантов на повышение энергоэффективности домов. Нгуен отметила, что если так называемые "теплые кредиты", программа по которым уже запущена в Украине, покрывают только стоимость материалов, то гранты будут финансировать и сами работы по утеплению.

"Программу "теплых кредитов" использовали как тестер для банков по работе с ОСМД (объединениями собственников многоквартирных домов. – Ред.) Грантовая програма предусматривает, что грант идет частично от правительства Украины, частично – от доноров. Если в проекте по теплым кредитам были только материалы, то в этом все – и работы, и материалы. Новая програма предназначена, чтобы энергоэффективность внедрили более комплексно. В этом проекте сначала делается аудит до работ, потом еще один ацудит – в конце работы. Все подсчитывается и аудит обязателен, чего в теплых кредитах не требовалось", – объяснила Нгуен, передает корреспондент сайта "Сегодня".

Она добавила, что в новые энергоэффективные мероприятия за пять лет инвестируют около 265 млн долларов грантов. Эти средства направят на работы в шести тысячах домой.

При этом работа IFC с банками продолжается.

"Мы также работаем с банками, помогаем им построить финансовые продукты которые будут работать параллельно с грантами, поскольку комплексные мероприятия, которые мы предлагаем внедрить, потребуют инвестиций от банков, от каждого жителя дома", – сказала Нгуен.

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По ее словам, предусматривается "легкий" пакет финансирования стоимостью около миллиона гривен, который должен окупиться за год. Такой пакет предусмтаривает организацию индивидуальных тепловых пунктов. "Большой" пакет обойдется в пять миллионов гривен с окупаемостью в пять лет, однако предусматривает, в частности, утепление стен.

Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в Украине работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины

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