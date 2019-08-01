/ Фото: Григорий Салай

Украины активно погашают долги за услуги ЖКХ: сколько заплатило население https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B6%D0%BA%D1%85 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B6%D0%BA%D1%85 2019-08-01T15:40:00+03:00 ЖКХ Госстат подвел итоги июня по оплате жилищно-коммунальных услуг

Население Украины в июне оплатило за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 6,2 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,4 млрд грн.

Это значит, что украинцы погашают долги предыдущих периодов четвертый месяц подряд. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

За электроэнергию население в июне оплатило 2,8 млрд грн, что на 2,6% больше начисленной суммы.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч) на одного владельца лицевого счета в июне 2019 года составили 659,6 грн", – говорится в сообщении.

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Долги за ЖКУ у населения сохраняются и по итогам июня составляют:

за поставки природного газа – 24,8 млрд грн (в апреле – 29,5 млрд грн, в мае – 26,2 млрд грн);

за централизованное отопление и поставки горячей воды – 15,9 млрд грн (в апреле – 19,3 млрд грн, в мае – 16,8 млрд грн);

за поставки электроэнергии – 5,2 млрд грн (в апреле – 5,8 млрд грн, в мае – 5,2 млрд грн);

за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,8 млрд грн (в апреле и мае – 4,6 млрд грн);

за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,9 млрд грн (в апреле – 3,6 млрд грн, в мае – 3,7 млрд грн);

за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн (как в апреле и мае).

Общая сумма задолженности за месяц сократилась с 57,2 млрд грн – до 55,3 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, за месяц задолженность сократилась на 1,9 млрд грн, но по итогам шести месяцев сумма сократилась только на 0,3 млрд грн.

При этом Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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