В Черкассах вспыхнул скандал из-за действий газовщиков

Газовщики отключили газ по аварийному вызову и отказались его возвращать

Фото: Pixabay

В Черкассах вспыхнул скандал из-за действий газовщиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg 2019-03-15T18:48:33+02:00 ЖКХ Газовщики отключили газ по аварийному вызову и отказались его возвращать

В Черкассах часть жителей многоквартирного дома полтора месяца остаются без газа, который был перекрыт аварийной службой, которую люди вызвали, почувствовав характерный запах.

Так, 80-летняя Галина Кестлер показала электроплитку, которой она вынуждена пользоваться, чтобы приготовить еду для семьи из четырех человек. И тратит она на это почти полдня.

"Знаете, как стояк работает, то все же включают. Вот тогда очень плохо. А когда вечером, то там еще можно что-то сварить", – рассказала она.

Та же проблема и у жителей еще восьми квартир. Причем у некоторых из них нет и электроплитки, а потому они вынуждены искать способ приготовить еду у соседей.

"Мы живем на шестом этаже, а на третий этаж нужно идти к соседям. Соседи тоже на работе. – Я перенес два инфаркта и инсульт. Жена вот тоже больна, диабет. Им нужно питание, питание нужно вовремя", – пожаловались жильцы.

Газоснабжение перекрыли полтора месяца назад из-за аварийной ситуации, когда 1 февраля жильцы почувствовали запах газа и вызвали аварийную бригаду. Аварийщики опломбировали кран, который до сих пор не починили.

Глава организации совладельцев многоквартирного дома уверяет, что газовщики обещали возобновить подачу уже через несколько дней, но до сих пор ничего не сделали.

Съемочной группе "Сегодня" объяснили, что жильцы якобы не подписали договор на обслуживание с предприятием "Черкассыгаз".

"Для того, чтобы мы провели какие-то роботы и осуществили пуск газа, необходимо подписать договор с организацией, которая имеет право на обслуживание. Иначе это может повлечь за собой юридические казусы и проблемы для организации, которая пустила газ, то есть "Черкассыгаза", – заявил глава правления ПАО "Черкассыгаз" Сергей Буян.

Жильцы, в свою очередь, не отрицают того, что договор и в самом деле не подписывают, объясняя это тем, что не хотят брать на баланс своего ОСМД сеть, ранее принадлежавшую газовщикам – в ней сношенные трубы, и жильцы требуют ревизии собственности, за которое им придется отвечать.

"Этому дому более 30 лет. Как эти сети обслуживались, какие там нарушения? Нет у ОСМД никаких документов, проектной документации на эти сети вообще нет. Как взять такую ответственность на себя?" – объяснил глава ОСМД Роман Мельничук.

Журналисты "Сегодня" попросили юристов рассказать, как можно найти выход из подобной ситуации. Те ответили, что есть два варианта. Жильцам либо придется принять условия "Черкассыгаза" и подписать документы, получив проблемы в виде старых сетей.

"Этот договор на разграничение и на обслуживание, на котором "Черкассыгаз" так настаивает, имеет основания – это акт, который бы подтверждал право собственности на те сети, которые находятся в доме. Они сейчас пытаются переложить свою проблему на чужие плечи", – объяснил юрист Руслан Поставничий.

Другим выходом является судебный иск. И жильцы склоняются именно к этому варианту, собираясь готовить коллективное обращение в суд.

Напомним, этой весной в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. Однако, по мнению Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика.

По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за кубометр, но, согласно указанному постановлению, население платит по 8,55 грн за кубометр.

При этом с 1 мая 2019 года планируется повышение цены на газ для населения до 9,85 грн за кубометр.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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