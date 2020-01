В Минрегионе пояснили, как сделать перерасчет в платежках за тепло

/ Фото: Pixabay

В Минрегионе пояснили, как проводить перерасчет за центральное отопление для населения, которым воспользовались в 124 украинских городах.

"Услуги по централизованному отоплению для населения осуществляются по фактическим объемам потребленной тепловой энергии, рассчитанной по показаниям счетчиков с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней обслуживания", – сообщили в министерстве.

По состоянию на 20 января 2020 года в Украине 80,8% жилых зданий были оснащены узлами коммерческого учета тепловой энергии.

Лидерами по количеству оснащенных жилых зданий узлами коммерческого учета тепловой энергии является Черкасская (98%), Николаевская (98%), Харьковская (94,8%), Хмельницкая (93,5%) и Винницкая (93,0%) области. Наименьшие показатели в Кировоградской (45,2%), Луганской (41,1%), Тернопольской (18,9%) областей.

Поскольку температура наружного воздуха в декабре была ниже ноября, объем потребленного тепла в этом месяце увеличивается. К примеру, средняя температура воздуха в ноябре 2019 года в Киеве составляла + 4,5 °C, во Львове + 6,4 ° C, а в декабря 2019 года была + 2,7 ° C и + 2,4 ° C соответственно.

Основной составляющей тарифа на тепловую энергию и на услуги по централизованному отоплению является стоимость природного газа.

В декабре 2019 года цена природного газа составляла 4 276,70 грн. за тыс. куб. м (без НДС). При этом в тарифах на услуги по теплоснабжению большинства предприятий ТКЭ цена природного газа учтена в размере 6 235,51 грн за тыс. куб. м (без НДС ). То есть разница в цене достигала 1958,810 грн или 31,4%.

Поэтому постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года (№ 1082) предприятиям теплокомунэнерго предоставлена ​​возможность уменьшать размер платы за тепловую энергию и коммунальные услуги в случае, если цена природного газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона оказалась ниже цены природного газа, учтенного в структуре тарифов.

Опираясь на это правительственное постановление, уже 143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения.

Процент уменьшения размера платы за указанные услуги зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и от удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

"Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчета для потребителя. И наоборот, чем меньше стоимость газа и его удельный вес в структуре тарифа (например, при использовании предприятием для производства тепловой энергии других видов топлива: угля, дров, пеллет, электрической энергии и т.д.) тем меньше процент возврата средств потребителю", – рассказали в Минрегионе.

Там уточнили, что социальная помощь для потребителя услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды (льготы и субсидии) пока остается неизменной (не будет уменьшаться размер льгот и субсидий в связи с проведением перерасчета).

В Минрегионе привели пример пересчета для потребителя услуги, проживающего в Киеве в квартире площадью 48,8 кв. м.

В ноябре 2019 года объем потребления тепла квартирой согласно показаниям домового прибора учета составил 0,5846 Гкал (при температуре 4,5°C), а в декабре 2019 года – 0,789 Гкал (при температуре 2,7 °C).

Тариф на услугу по централизованному отоплению неизменен – ​​1654,41 грн / Гкал.

Соответственно, начисление за услугу составило:

в ноябре 2019 967,17 гривен (0,5846 Гкал х 1654,41 грн/Гкал)

в декабре 2019 1305,33 гривен (0,789 Гкал х 1654,41 грн/Гкал).

Согласно постановлению Кабмина №1082 потребитель в декабре 2019 года получил сумму перерасчета в размере 287,17 грн.

То есть, вместо 1305,33 грн потребитель заплатил 1018,16 (меньше на 287,17 грн).

Информация о произведенном перерасчете указана в платежке отдельно.

