В Кабмине прокомментировали субсидии в 24 000 гривен
Кабмин намерен ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию, которые утверждаются местными органами, могут достигать нескольких сотен гривен за квадратный метр, что приводит к выплате субсидий в размере выше 20 тыс. грн на одно домохозяйство.
Об этом говорится в комментарии Министерства социальной политики Украины относительно информации, что в марте некоторые домохозяйства получили субсидию наличными более 24 тыс. грн.
"На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов", – сообщили в Минсоцполитики.
В пресс-службе добавили, что субсидии, размер которых превышает 20 тыс. грн, не являются массовыми.
"Следует отметить, что не во всех случаях это (утверждение тарифов. – Ред.) осуществляется должным образом, существуют факты назначения субсидий в крайне больших размерах, более 20 тыс. грн, однако явление не имеет массового характера", – заявили в Министерстве.
В частности, согласно сообщению, в Фастове Киевской области тариф составляет 126,54 грн за квадратный метр, а в Зачепиловке Харьковской области – 4255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн за квадратный метр.
"Как следствие, в пгт Зачепиловка зафиксирована самая большая сумма назначенной субсидии в размере 24 286 грн в месяц", – заключили в Министерстве.
Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.
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