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В Кабмине прокомментировали субсидии в 24 000 гривен

Сегодня, 17:46

Кабмин намерен ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию

Фото: пресс-центр НБУ
В Кабмине прокомментировали субсидии в 24 000 гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg ЖКХ Кабмин намерен ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию, которые утверждаются местными органами, могут достигать нескольких сотен гривен за квадратный метр, что приводит к выплате субсидий в размере выше 20 тыс. грн на одно домохозяйство.

Об этом говорится в комментарии Министерства социальной политики Украины относительно информации, что в марте некоторые домохозяйства получили субсидию наличными более 24 тыс. грн.

"На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов", – сообщили в Минсоцполитики.

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В пресс-службе добавили, что субсидии, размер которых превышает 20 тыс. грн, не являются массовыми.

"Следует отметить, что не во всех случаях это (утверждение тарифов. – Ред.) осуществляется должным образом, существуют факты назначения субсидий в крайне больших размерах, более 20 тыс. грн, однако явление не имеет массового характера", – заявили в Министерстве.

В частности, согласно сообщению, в Фастове Киевской области тариф составляет 126,54 грн за квадратный метр, а в Зачепиловке Харьковской области – 4255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн за квадратный метр.

"Как следствие, в пгт Зачепиловка зафиксирована самая большая сумма назначенной субсидии в размере 24 286 грн в месяц", – заключили в Министерстве.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

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Тег ЖКХ, субсидии, Минсоцполитики, монетизация

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Источник:

УНИАН

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