Выплата субсидий "живыми" деньгами: Розенко призвал исправить ошибки

По его словам, монетизация субсидий продолжится в следующем отопительном сезоне

Фото: пресс-служба Павла Розенко / Facebook.

Выплата субсидий "живыми" деньгами: Розенко призвал исправить ошибки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cd/66e/5c90cd66ee616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cd/66e/5c90cd66ee616.jpg 2019-03-29T19:41:00+02:00 ЖКХ По его словам, монетизация субсидий продолжится в следующем отопительном сезоне

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине продолжится в следующем отопительном сезоне, а сейчас необходимо устранить все ошибки и проблемные моменты.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время рабочей поездки в Черновцы, сообщает 29 марта пресс-служба Кабинета министров.

Вице-премьер призвал представителей местной власти и управлений социальной защиты населения исправить ошибки, которые возникнут в первые месяцы выплаты "живых" денег.

"Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, возникающие то с реестрами получателей, то с обменом информацией между ведомствами, то с донесением информации до людей, и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом", – подчеркнул Розенко.

Он также напомнил, что выплата монетизированных субсидий началась с 1 марта 2019 года: 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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