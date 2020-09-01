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В "Нафтогазе" рассказали, что выиграют украинцы от конкуренции на рынке газа

1 сентября, 19:13

Стас Кожемякин , Игорь Тимофеев

Коболев ожидает экстравагантных шагов поставщиков газа бытовому потребителю

С 1 августа украинский потребитель природного газа получил конкурентный рынок, поэтому поставщики голубого топлива будут бороться за потребителей. И те преимущества, которые ранее имели крупные промышленные потребители, сейчас получит население Украины.

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Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в эфире телеканал "Украина 24".

Чиновник напомнил, что суть рынка – не только рыночная цена, но и то, что за потребителя ведется конкуренция.

"И я скоро ожидаю увидеть отсрочку расчетов в месяц, кредиты от поставщиков на энергоэффективность, какие-то экстравагантные годовые-двухлетние-трехлетние продукты с фиксацией цены", – говорит Коболев.

"Потребитель – это самая большая ценность рынка. И главная задача реформы – дать потребителю возможность почувствовать себя такой ценностью. Не являться рабом старой системы, когда "Газстрой" говорит "у меня покупаешь, цена такая и гуляй" – это неправильно. Потребитель должен почувствовать ценность рынка – это прозрачность и конкурентность и никакой "Нафтогаз" не может диктовать цену. Если мы попытаемся сделать это, не дай бог, придет другой поставщик и скажет "идите ко мне, у меня дешевле", – объяснил топ-менеджер.

Он добавил, что к тому, кто занимает слишком большой процент рынка, "придет Антимонопольный комитет и задаст несколько неприятных вопросов".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Нафтогаз" запускает новый тариф и может помочь украинцам зафиксировать цену газа на год.

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Также сообщалось, что эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".

Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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АМКУ цена на газ Нафтогаз Украины Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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