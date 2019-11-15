Во Львовской области копы выяснят, почему мерзнут десятки тысяч людей

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Во Львовской области полиция займется расследованием деятельности компании, из-за которой мерзнут 60 тысяч жителей городов Новояворовск и Новый Роздол. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что в этих городах до сих пор не включили отопление из-за долгов компании, управляющей теплоцентралями. Ее счета были арестованы, а обе ТЭЦ передали под контроль "Нафтогаза".

По словам премьера, тепло в домах жителей Новояворовска должно прийти к понедельнику, 18 ноября. А вот в Новом Роздоле теплосеть до сих пор не подготовили к отопительному сезону, а потому на запуск тепла понадобится 10 дней.

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Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение. При этом шестимесячные долги по зарплате, которые накопила компания, остаются за предыдущими собственниками – нардепом Ярославом Дубневичем и его брата. Как "Гарант Энерго М" выиграла конкурс на управляющего теплоцентрали, сейчас выясняют. А работникам обещают правовую помощь.

Премьер также пообещал держать следствие и восстановление работы предприятий под контролем. А в ГСЧС сообщили, что если температура в городах снизится – готовы разворачивать пункты обогрева и обеспечить горожан всем необходимым.

Также сообщалось, что Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

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