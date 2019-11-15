Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Во Львовской области копы выяснят, почему мерзнут десятки тысяч людей

15 ноября, 15:24

Премьер пообещал скорое возобновление теплоснабжения в двух городах

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Во Львовской области полиция займется расследованием деятельности компании, из-за которой мерзнут 60 тысяч жителей городов Новояворовск и Новый Роздол. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что в этих городах до сих пор не включили отопление из-за долгов компании, управляющей теплоцентралями. Ее счета были арестованы, а обе ТЭЦ передали под контроль "Нафтогаза".

По словам премьера, тепло в домах жителей Новояворовска должно прийти к понедельнику, 18 ноября. А вот в Новом Роздоле теплосеть до сих пор не подготовили к отопительному сезону, а потому на запуск тепла понадобится 10 дней.

Реклама

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение. При этом шестимесячные долги по зарплате, которые накопила компания, остаются за предыдущими собственниками – нардепом Ярославом Дубневичем и его брата. Как "Гарант Энерго М" выиграла конкурс на управляющего теплоцентрали, сейчас выясняют. А работникам обещают правовую помощь.

Премьер также пообещал держать следствие и восстановление работы предприятий под контролем. А в ГСЧС сообщили, что если температура в городах снизится – готовы разворачивать пункты обогрева и обеспечить горожан всем необходимым.

Также сообщалось, что Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отопление тепло Львовская область премьер-министр Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маленького котенка бросили в вольер с тиграми посетители Луцкого зоопарка: видео
Маленького котенка бросили в вольер с тиграми посетители Луцкого зоопарка: видеоЗапад
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видео
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видеоЗапад
"Первая пошла": после критики Гончарука зарегистрировали Буковинскую таможнюЭкономика
Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой: подробности трагедии
Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой: подробности трагедииЗапад
На Львовской таможне спасли от гибели 13 питонов
На Львовской таможне спасли от гибели 13 питоновЗапад
Подробности гибели украинцев в Польше: двое жителей Тернопольской области были родственниками
Подробности гибели украинцев в Польше: двое жителей Тернопольской области были родственникамиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...