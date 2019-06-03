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В Украине началось финансирование июньских пенсий и майских субсидий

3 июня, 19:09

О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Фото: пресс-центр НБУ

Пенсионный фонд Украины (ПФ) начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май. Об этом 3 июня сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ПФ, на пенсионные выплаты направлено почти 1,02 млрд грн, на жилищные субсидии – 3,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что на пенсионные выплаты в мае было направлено 33,83 млрд грн, а на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.

В мае председатель правления ПФ Евгений Капинус заявил, что органы Фонда осуществили уже три перерасчета пенсий с начала 2019 года. По его словам, перерасчет провели для пенсионеров старше 65 лет, у которых страховой стаж составил более 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. Также он добавил, что 1 марта состоялась индексация пенсий, а 1 апреля – автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

В том же месяце Кабмин утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств.

На прошлой неделе Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.


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Тег ЖКХ, пенсии, финансирование, субсидии, Пенсионный фонд

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