В Украине завершилось финансирование майских пенсий и апрельских субсидий

О завершении финансирования заявил Пенсионный фонд

Фото: пресс-центр НБУ

Пенсионный фонд (ПФ) Украины сегодня, 24 мая, завершил финансирование пенсий за май и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за апрель, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что на пенсионные выплаты было направлено 33,83 млрд грн, а на жилищные субсидии – 1,82 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на апрельские пенсионные выплаты Пенсионный фонд направил 36,43 млрд грн, а на мартовские жилищные субсидии – 4,37 млрд грн.

При этом в марте субсидии получили почти 3,9 млн домохозяйств – 2,7 млн в городах и 1,2 млн в селах. А средний размер назначенной в субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 37,4% – до 660,4 грн.

По данным Министерства финансов, в январе-марте 2019 года расходы ПФ составили 103,7 млрд грн. Кроме того, общая сумма доходов Фонда за этот период увеличилась на 24,3 млрд грн (30,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,1 млрд грн.

В середине мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что опыт монетизации субсидий на оплату ЖКУ будет учтен при монетизации других льгот, работа в этом направлении начнется с октября 2019 года.

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