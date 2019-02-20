В Украине назвали средний размер субсидии и подсчитали получателей

По данным Госстата, в январе в Украине увеличилось число домохозяйств, которым назначили субсидии

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

В Украине назвали средний размер субсидии и подсчитали получателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg 2019-02-20T20:40:00+02:00 ЖКХ По данным Госстата, в январе в Украине увеличилось число домохозяйств, которым назначили субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2019 года получили 3,65 млн украинских домохозяйств. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики сегодня, 20 февраля.

В декабре 2018 года их количество составляло 3,92 млн, а в январе прошлого года – 6,27 млн.

По данным ведомства, в январе этого года назначены субсидии 367,5 тыс. домохозяйств, учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначенных только в 2019-м, и тех, которым продлили предоставление субсидий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года.

За год количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 21,3% и составил 915,9 грн.

Напомним, 6 февраля Кабмин одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

В Кабмине ранее сообщили, что пенсионеры получат субсидию от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль в марте вместе с пенсией.

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