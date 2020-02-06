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В Украине обнаружили задолженность по субсидиям

6 февраля, 12:16

В Счетной палате не уверены, что долги получится погасить

/ Фото: Сегодня

Задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг в начале 2020 года была зафиксирована в 19 областях Украины. Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, есть вероятность, что эта задолженность в ближайшее время не будет погашена, передает пресс-служба ведомства.

"Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена", – сказал Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета за 2019 год.

Риски непогашения задолженности, как объяснил Пацкан, вызваны тем, что в бюджете-2020 не прописано предоставление местным бюджетам соответствующей субвенции.

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При этом, по словам Пацкана, наибольшая задолженность зафиксирована в таких областях:

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  • Львовская – 7,2 млн гривен;
  • Днепропетровская – 4,9 млн гривен;
  • Киевская – 0,6 млн гривен;
  • Запорожская – 0,5 млн гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что Кабинет министров гарантирует выплату субсидий в 2020 году. По словам главы правительства, в госбюджете предусмотрено достаточно денег.

Больше о программе монетизации субсидий и льгот узнавайте из сюжета:

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долги субвенции субсидии задолженность Валерий Пацкан

Источник: Сегодня

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