В Украине обнаружили задолженность по субсидиям

В Счетной палате не уверены, что долги получится погасить

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Задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг в начале 2020 года была зафиксирована в 19 областях Украины. Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, есть вероятность, что эта задолженность в ближайшее время не будет погашена, передает пресс-служба ведомства.

"Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена", – сказал Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета за 2019 год.

Риски непогашения задолженности, как объяснил Пацкан, вызваны тем, что в бюджете-2020 не прописано предоставление местным бюджетам соответствующей субвенции.

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При этом, по словам Пацкана, наибольшая задолженность зафиксирована в таких областях:

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Львовская – 7,2 млн гривен;

Днепропетровская – 4,9 млн гривен;

Киевская – 0,6 млн гривен;

Запорожская – 0,5 млн гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что Кабинет министров гарантирует выплату субсидий в 2020 году. По словам главы правительства, в госбюджете предусмотрено достаточно денег.

Больше о программе монетизации субсидий и льгот узнавайте из сюжета:

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