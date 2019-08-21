В Украине подсчитали средний размер субсидии

Госстат опубликовал данные с начала года и отдельно за июль

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средний размер назначенной субсидии на одно украинское домохозяйство в июле 2019 года увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 127,5 грн. Количество домохозяйств, получивших в прошлом месяце субсидии, составило 2,2 млн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, которая ранее сообщила о сокращении населения Украины.

По данным Госстата, за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-июле обратились 2,4 млн домохозяйств, а назначены они были для 3,6 млн домохозяйств с учетом тех, кто подал заявки еще в 2018 году.

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Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, за семь месяцев составила 949,4 млн грн.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в августе Кабинет министров расширил перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии – их число увеличилось до 34.

В мае правительство уменьшило на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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