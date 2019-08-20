Население Украины сокращается: появились новые данные

Государственная служба статистики обнародовала информацию о численности населения на 1 июля

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По состоянию на 1 июля 2019 года численность населения Украины сократилась до 42,01 млн человек, тогда как на начало года составляла 42,15 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики.

"На протяжении января-июня 2019 года численность населения уменьшилась на 143,1 тыс. человек", – сказано в нем.

При этом, по данным Госстата, на 100 умерших в Украине приходится 49 новорожденных.

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За шесть месяцев в Украине умерли 304,33 тыс. человек, а родились – 149,55 тыс. человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".

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