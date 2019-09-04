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Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами: опубликованы итоги августа

4 сентября, 16:15

Результаты прошлого месяца подвел Пенсионный фонд Украины

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в августе обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июль 2019 года. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

По данным ПФУ, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 157,2 млн грн, а количество получателей – 610,6 тыс. человек.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Пенсионного фонда, общая сумма монетизированных субсидий в июле составила 150,2 млн грн, а количество получателей – 584,7 тыс. человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 100 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Напомним, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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субсидии Пенсионный фонд ПФУ монетизация

Источник: Сегодня

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