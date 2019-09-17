Ряды субсидиантов хотят проредить: что будут проверять и кто потеряет льготы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Власти собираются назначать субсидии на оплату комуслуг и другие выплаты только тем, кто действительно в них нуждается. В Раду как неотложный подан законопроект об усилении проверок претендентов на госпомощь. Эксперты поддерживают инициативу властей, но опасаются, что по формальным признакам могут не получить помощь те, кто в ней нуждается, а также, что будут расти долги за "коммуналку".

Что предлагают

Как видно из текста законопроекта, главная цель документа — обеспечить госпомощью только тех, кому она нужна, а не тем, кто скрывает свои доходы и при этом претендует на госвыплаты. Для начала надо создать единую базу данных (сейчас она есть только по областям) — информационно-аналитическую платформу электронной верификации (проверки) и мониторинга (ИАП), а также трижды проверять претендентов на госпомощь: до ее назначения (сейчас проверяют только уровень доходов, наличие в течение года трат на сумму свыше 50 тыс. грн и не касаются земли, вкладов в банках, проверки передвижения, списков льготников), в процессе получения (сейчас не проверяется) и в течение трех лет после получения (не проверяется). Вдруг окажется, что получатель не сообщил какую-то информацию, которая влияет на назначение или размер госпомощи, его заставят вернуть государству переплату добровольно или через суд. Если закон примут, он вступит в силу после опубликования, кроме двух статей: 8-й (о создании ИАП) — она начнет действовать с момента, когда ИАП начнет полноценно функционировать, и 10-й (о полной превентивной верификации) — статья заработает с 1 июля 2021 г. В законе прописана ответственность центрального и местных органов по назначению госпомощи (Минсоцполитики и его структуры на местах) за сохранение банковской тайны и персональных данных.

Результаты

По мнению автора законопроекта Даниила Гетьманцева, новшества в виде доступа ко всей информации о претенденте на субсидии позволят Минсоцполитики быть уверенными, что госпомощь поступит по адресу, а постоянный мониторинг доходов реципиентов даст возможность сразу прекратить выплаты, если окажется, что доходы либо траты получателя увеличились. Учитывая, что, по данным Госстатистики, за переназначением субсидий на ЖКУ на новый отопительный сезон обратилось всего 2,4 млн домохозяйств (60% от прошлого года) можно прогнозировать, что количество субсидиантов уменьшится вдвое. Пока претендентов стало меньше за счет тех, кто утратил это право из-за роста их доходов после повышения соцстандартов, исключения владельцев новых (до 5 лет) автомобилей, должников по "коммуналке", владельцев квартир площадью более 120 кв. м, домов более 200 кв. м, незарегистрированных безработных.

Выявят заробитчан и богатых

Эксперты по ЖКХ говорят, что новые правила уменьшат число получателей субсидий, но могут увеличить долги по комуслугам. Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий опасается, что после разрешения доступа к информации о вкладах субсидиантов возможна утечка данных о богатых пенсионерах, которые могут стать жертвой грабителей.

"Таких людей очень немного, поэтому считаю, что банковская тайна должна быть сохранена, — сказал нам Левицкий. — А вот доступ к информации о поездках за границу действительно позволит выявить заробитчан, семьи которых идут на сделку с совестью и просят госпомощь".

Экономист Александр Охрименко прогнозирует, что многие, кому откажут в субсидии из-за наличия, допустим, заброшенного участка земли, все равно не смогут платить:

"Вырастут долги по "коммуналке", это ударит по качеству услуг. Заявления таких людей должны рассматриваться на комиссиях, чтобы они могли получать госпомощь".

Напомни, ранее новости "Сегодня" сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 100 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

А еще, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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