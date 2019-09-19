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Снижение расходов на субсидии: в Кабмине объяснили, станет ли меньше получателей выплат

19 сентября, 08:05

Сокращение расходов на субсидии не повлияет на число их получателей в 2020 году

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Снижение суммы на выплату субсидий в проекте государственного бюджета на 2020 год в сравнении с текущим годом связано с ростом доходов населения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, снижение расходов на субсидии на следующий год не вызовет сокращение получателей выплат.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей! – написала она. – Более того, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 года на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть, фактически никакого "сокращения" нет. Власть не намерена отказывать получателям субсидий".

Она добавила, что 47 628,6 млн грн, предусмотренных на выплату льгот и субсидий, "хватит для удовлетворения нужд всех категорий населения, которые будут нуждаться в государственной помощи на оплату коммунальных услуг".

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Сокращение расходов на субсидии на следующий год связано с индексацией пенсий, увеличением уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что привело к росту доходов украинцев, отметила министр.

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Фото: "Укртрансгаз"

Ранее новости "Сегодня" проанализировали законопроект об усилении проверок претендентов на госпомощь.

Напомни, ранее новости "Сегодня" сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик"через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 100 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

А еще, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджетаместным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Кабмин бюджет госбюджет субсидии проект соколовская бюджет-2020

Источник: Сегодня

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