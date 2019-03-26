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В Украине введут контроль за оплатой услуг ЖКХ монетизированными субсидиями

Сегодня, 15:51

По словам Ревы, сейчас разрабатывают необходимые инструменты

Фото: Кабинет министров Украины
В Украине введут контроль за оплатой услуг ЖКХ монетизированными субсидиями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2c/0e1/5c9a2c0e1493a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2c/0e1/5c9a2c0e1493a.jpg ЖКХ По словам Ревы, сейчас разрабатывают необходимые инструменты

В Украине разрабатывают инструменты для контроля за реальной оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) монетизированными субсидиями.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 26 марта пресс-служба правительства.

"У нас будет инструментарий для контроля за процессом оплаты коммунальных услуг, с одной стороны, а с другой – если человек сэкономил, это собственные средства", – рассказал он.

Министр также сообщил об отсутствии "панических заявлений" от поставщиков услуг по долгам за оплату ЖКУ.

"Но мы не будем накапливать долги", – добавил глава Минсоцполитики.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. 

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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Тег ЖКХ, субсидии, Рева

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Сегодня

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