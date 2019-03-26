В Украине введут контроль за оплатой услуг ЖКХ монетизированными субсидиями
По словам Ревы, сейчас разрабатывают необходимые инструменты
В Украине разрабатывают инструменты для контроля за реальной оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) монетизированными субсидиями.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 26 марта пресс-служба правительства.
"У нас будет инструментарий для контроля за процессом оплаты коммунальных услуг, с одной стороны, а с другой – если человек сэкономил, это собственные средства", – рассказал он.
Министр также сообщил об отсутствии "панических заявлений" от поставщиков услуг по долгам за оплату ЖКУ.
"Но мы не будем накапливать долги", – добавил глава Минсоцполитики.
Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.
Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:
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