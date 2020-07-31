В Украине вводят новые тарифы на газ: "Нафтогаз" объяснил условия

В Украине с 1 августа существенно изменится система формирования тарифов на газ – в этот день завершится действие специальных обязательств (ПСО). В связи с этим "Нафтогаз Украины" опубликовал новые условия продажи газа поставщикам для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, газ для поставщиков домохозяйств будет реализовывать дивизион "Нафтогаз Коммерция". Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены. Цена будет известна до конца месяца поставки.
По годовым контрактам цена будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда и условий оплаты. То есть розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.
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В рамках контракта для поставщиков предусмотрены три варианта условий расчетов:
- 100%-ная предоплата;
- оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки;
- до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.
Напомним, ранее Кабмин разблокировал новые тарифы на газ для украинцев, назначив "Нафтогаз Украины" "поставщиком последней надежды". "Поставщик последней надежды" не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени. Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.
Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:
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