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В Украине вырастут штрафы за долги по коммуналке

18 июня, 09:41

Ксения Капустинская , Александра Романюк

В меморандуме с МВФ правительство взяло на себя обязательства перед фондом

В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.

"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.

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При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.

"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Подробнее об обязательствах Украины перед фондом читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – "Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что осенью-2020 в Украине претерпят изменения тарифы на отопление. Они будут меняться раз в год. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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тарифы коммуналка коммунальные услуги долги задолженность МВФ Александр Охрименко

Источник: Сегодня

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