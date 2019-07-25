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Пенсионный фонд нарастил выплаты пенсий и субсидий

25 июля, 18:20

В ПФ заявили, что завершилось финансирование июльских пенсий и июньских субсидий

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины сегодня, 25 июля, завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года. Об этом сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии направлено 35 млрд грн, а на субсидии – 182,4 млн грн, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд грн и 97,6 млн грн соответственно. Таким образом, выплаты увеличились на 1,1 млрд грн и 84,8 млн грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. 


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Тег ЖКХ, пенсии, финансирование, субсидии, Пенсионный фонд

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Сегодня

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