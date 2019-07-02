В Украине началось финансирование июльских пенсий и июньских субсидий

О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины начал финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. Об этом 2 июля сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ПФ, на пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 3 млн грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

При этом, по данным Государственной службы статистики, население Украины в мае оплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов второй месяц подряд.

Мы также писали, что с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.

Эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски.

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