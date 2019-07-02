Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

В Украине началось финансирование июльских пенсий и июньских субсидий

2 июля, 18:04

О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины начал финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. Об этом 2 июля сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ПФ, на пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 3 млн грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина существенное сокращение количества их получателей.


При этом, по данным Государственной службы статистики, население Украины в мае оплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов второй месяц подряд.

Мы также писали, что с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.

Эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЖКХ, пенсии, выплаты, финансирование, субсидии, Пенсионный фонд

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине началось финансирование июльских пенсий и июньских субсидий". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсии и соцстандарты выросли: кому и сколько добавили с 1 июля

Вчера, 09:09

Украинцев ждут изменения в выплатах "декретных", субсидий и помощи малообеспеченным

Чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов

30 июня, 07:32

В июле пенсионерам заново пересчитают пенсии и выплатят надбавки

Новые тарифы на "коммуналку" повлияли на число субсидиантов – НБУ

28 июня, 19:48

Процесс назначения помощи от государства стал при этом более отлаженным, отмечают в Нацбанке

В "Нафтогазе" раскритиковали формат монетизации субсидий

27 июня, 15:57

Представитель компании считает, что есть только один правильный способ выплат помощи "живыми" деньгами

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Как изменилась Алина Кабаева

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Глава АП Богдан танцевал на концерте российского шоумена

Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку

8 потрясающих сериальных премьер июня

Как легче пережить жару: советы врачей

Видео самой смешной замены в истории футбола

Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!

Валерий Брагин: Просто Тарасенко выбрал себе правильную жену

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Финнов ужаснули методы тренировок российских гимнасток

50 способов перенести жару [инфографика]
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь