Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник сообщила, что добилась двух новых запретов, направленных против Дэвида Лоранса, основателя компании Tomahawk Exploration LLC. Tomahawk, стоящей за предположительно мошенническим ICO, пишет CoinDesk.

Фирма Лоранса, как заявляет SEC, привлекала средства при помощи продажи токенов Tomahawkcoin, в процессе используя дезинформирующие рекламные материалы и обманные заявления о том, что является арендатором буровых площадок.

Более того, продажа токенов Tomahawkcoin, согласно SEC, сопровождалась ложным обещанием того, что "держатели токенов смогут обменивать Tomahawkcoin на акции и получать потенциальную прибыль от производства нефти и вторичной торговли токенами".

Согласно SEC, Лоренс ни признал, ни опроверг обвинения, но он и его компания согласились на эти запреты, а также на штраф в размере 30 тысяч долларов.

Первый запрет SEC – это запрет на работу директором в публичных компаниях, а второй не позволяет Лоренсу владеть и торговать так называемыми "грошовыми" акциями. Оба запрета, согласно объявлению SEC, пожизненные.

"Инвесторы должны опасаться старомодных мошеннических приёмов, например, нефтяных или бензиновых схем, которые маскируются под инновационные блокчейн-ICO", – сказал Роберт Коэн, возглавляющий кибер-отдел SEC.

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