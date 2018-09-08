Американский стартап презентовал аналог Telegram на блокчейне

На конференции Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско американский стартап презентовал защищенный мессенджер на базе блокчейн-платформы Blockstack.

Разработчики заявили, что их продукт под названием Stealthy позволяет не только общаться с помощью зашифрованных сообщений, но и способен стать единой площадкой для децентрализованных приложений.

Они также отметили, что для повышения безопасности зашифрованные сообщения отправляются поставщику облачных услуг. Пользователь может самостоятельно выбрать облачный хостинг для хранения сообщений. Затем получатель с помощью приложения Stealthy может расшифровать послание.

"Blockstack создает запись в блокчейне для каждого пользователя. Для подключения к Stealthy необходимо использовать персональный Blockstack ID. Мессенджер работает как iMessage. Это означает, что Microsoft или Amazon не могут открывать и читать сообщения без вашего личного ключа", — отметили разработчики.

Бесплатное приложение уже доступно для IOS- и Android-устройств. В будущем создатели сервиса планируют взимать плату за корпоративную версию продукта.

Примечательно, что логотип Stealthy (белый бумажный самолет на голубом фоне) напоминает знак мессенджера Telegram.

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