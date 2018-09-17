Английские футбольные клубы "Ньюкасл Юнайтед" и "Кардифф Сити" выйдут на ICO

Предполагается, что владельцы будущих монет получат определенную долю от доходов клубов либо дополнительные преимущества

В надежде решить свои финансовые проблемы клубы английской футбольной премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" и "Кардифф Сити" планируют запустить первичные предложения монет (ICO). Об этом пишет The Times.

Руководство обеих команд уже ведет переговоры с децентрализованной инвестиционной платформой SportyCo для запуска ICO с последующим выпуском токенов. Предполагается, что владельцы будущих монет получат определенную долю от доходов клубов либо дополнительные преимущества.

Как сообщает издание, команды пошли на такой шаг из-за финансовых неурядиц. "Ньюкасл Юнайтед" потерял часть прибыли из-за непродуманных управленческих решений.

В свою очередь "Кардифф Сити" обязан выплатить $150 млн малайзийскому инвестиционному магнату Винсенту Тану. Известно, что из-за долгов клуб снизил зарплаты футболистам на 18% по сравнению с прошлым годом.

"Средства, полученные от ICO, пойдут на развитие клубной инфраструктуры. Эти первичные предложения монет откроют новую главу в спортивной индустрии", —заявил соучредитель SportyCo Марко Файледж.

Ранее о сотрудничестве с SportyCo объявил бразильский футбольный клуб Avai Futebol Clube. Клуб планирует привлечь $20 млн в ходе ICO и выпустить собственную криптовалюту.

Напомним, в сентябре о планах выпустить собственную криптовалюту объявил французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ").

Также мы писали, что во Франции создали законодательную базу для ICO. Она поможет привлечь новаторов со всего мира.

А японский гигант GMO запустил биткоин-биржу для торговли в режиме реального времени. На данный момент площадка поддерживает только биткоин.