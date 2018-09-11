Японский гигант GMO запустил биткоин-биржу для торговли в режиме реального времени
На данный момент площадка поддерживает только биткоин
GMO Coin, "дочка" японского технологического гиганта GMO Internet, запустила новую платформу для торговли криптовалютами в режиме реального времени. Об этом сообщает Bitcoin.com.
"На бирже отображаются все ордера пользователей. Таким образом вы можете заключать сделки, имея доступ к информации о спросе и предложении других инвесторов", — подчеркнули представители биржи.
На данный момент площадка поддерживает только биткоин. При этом "комиссия получателя" (taker fee) составляет 0,01%, а "комиссия мейкера" (maker fee) и вовсе отсутствует. Комиссии за вывод средств также не предусмотрены.
Максимальный размер ордера на платформе составляет 2 биткоина, а в день трейдеры могут покупать и продавать до 1000 биткоинов.
Кроме того, биржа предлагает пользователям кредитное плечо, в 10 раз превышающее объем собственных средств трейдеров.
Отметим, у GMO Coin есть еще две торговые площадки для брокерской и маржинальной торговли, которые поддерживают биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и XRP.
Также GMO Internet опубликовал отчет о результатах своего майнингового бизнеса в августе. Общий хешрейт достиг 459 PH/s, что выше показателей за июнь и июль (384 PH/s). За все время работы майнинг-подразделение GMO добыло 2 984 биткоина и 661 BCH (510 биткоинов и 25 BCH — за август).
"Наш хешрейт увеличился в связи с расширением майнинговых ферм и использованием стороннего оборудования. Мы продолжим использовать майнеры других производителей и планируем достичь хешрейта в 800 PH/s уже к концу декабря", — заявили представители компании.
Напомним, в августе GMO Internet опубликовал планы по изменению стратегии в майнинговом бизнесе.
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Напомним, в Евросоюзе хотят ввести стандарт для ICO. По мнению эксперта, ICO дает возможность компаниям привлекать средства от широкого круга инвесторов, а также позволяет избежать многих затрат на посредников.
Ранее сообщалось, что курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике.
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