Обвал биткоина: рынок криптовалют рухнул до минимума за девять месяцев
Решение американского регулятора ударило по стоимости криптоактивов
Из-за активных распродаж капитализация рынка криптовалют опустилась до 230 млрд долларов. Этот уровень стал минимальным с ноября 2017 года. Капитализация Bitcoin занимает больше 48% рынка.
Причиной распродажи, как поясняют аналитики Bloomberg, стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения относительно биткоин-ETF – биржевого фонда биткоина.
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Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.
Курс Bitcoin на этом фоне потерял в цене 500 долларов, упав на 6%. Его курс снизился до 6,4 – 6,7 тыс. долларов. Всего с начала года биткоин потерял 55% стоимости. Криптовалюта Ripple (XRP) к завершению торгов 8 августа подешевела на 12%, а Ethereum и Litecoin – на 5%.
Впрочем, стоимость биткоина еще не достигла минимума за год – в начале осени-2017, перед серьезным ростом, криптовалюты стоила дешевле 5000 долларов.
Напомним, аналитик CoinDesk Омкар Годбоул прогнозирует, что нисходящий тренд на рынке криптовалют продолжится, а биткоин может подешеветь даже до отметки 6000 долларов.
Ранее знаменитый американский инвестор Билл Миллер предсказал крах большинства криптовалют. При этом Миллер владеет значительным объемом биткоинов в рамках совместной инвестиции, а также держит "довольно ощутимую" позицию, криптовалюту для которой он покупал в среднем по 300 долларов за единицу.
В то же время, старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".
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