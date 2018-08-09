Обвал биткоина: рынок криптовалют рухнул до минимума за девять месяцев

Сегодня, 09:40

Решение американского регулятора ударило по стоимости криптоактивов

Фото: AFP
Фото: AFP

Из-за активных распродаж капитализация рынка криптовалют опустилась до 230 млрд долларов. Этот уровень стал минимальным с ноября 2017 года. Капитализация Bitcoin занимает больше 48% рынка.

Причиной распродажи, как поясняют аналитики Bloomberg, стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения относительно биткоин-ETF – биржевого фонда биткоина.

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Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.

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Курс Bitcoin на этом фоне потерял в цене 500 долларов, упав на 6%. Его курс снизился до 6,4 – 6,7 тыс. долларов. Всего с начала года биткоин потерял 55% стоимости. Криптовалюта Ripple (XRP) к завершению торгов 8 августа подешевела на 12%, а Ethereum и Litecoin – на 5%.

Впрочем, стоимость биткоина еще не достигла минимума за год – в начале осени-2017, перед серьезным ростом, криптовалюты стоила дешевле 5000 долларов.

Напомним, аналитик CoinDesk Омкар Годбоул прогнозирует, что нисходящий тренд на рынке криптовалют продолжится, а биткоин может подешеветь даже до отметки 6000 долларов

Ранее знаменитый американский инвестор Билл Миллер предсказал крах большинства криптовалют. При этом Миллер владеет значительным объемом биткоинов в рамках совместной инвестиции, а также держит "довольно ощутимую" позицию, криптовалюту для которой он покупал в среднем по 300 долларов за единицу.

В то же время, старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".
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