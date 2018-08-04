Биткоин может стать формой денег – швейцарский банк

Исследование было проведено банковским гигантом в ответ на вопросы клиентов, которые все чаще интересуются пространством криптовалют

В инвестиционном банке UBS полагают, что в текущей ситуации биткоин не является ни формой денег, ни жизнеспособным классом активов.

Свое понимание этого вопроса швейцарский банк представил в исследовательском докладе, который освещает крупнейшую по капитализации криптовалюту и был разослан клиентам организации в четверг, пишет CoinDesk.

В опубликованном стратегом UBS докладе говорится, что биткоину "не достаёт критериев, необходимых для получения статуса денег".

"Из-за ограниченной эмиссии и необычной динамики спроса система подвержена высокой волатильности цен, вследствие чего, в свою очередь, биткоину сложно занять роль денег или быть новым жизнеспособным классом активов", – пишет он.

Вместе с тем, автор не исключает, что однажды биткоин может обрести необходимые для этого качества. Он заявляет, что, если биткоин достигнет значительной масштабируемости и получит поддержку регуляторов, криптовалюта может стать "жизнеспособным механизмом для осуществления платежей и/или полноправным классом активов, в котором смогут участвовать даже самые консервативные и традиционные инвесторы".

Согласно докладу, исследование было проведено банковским гигантом в ответ на вопросы клиентов, которые все чаще интересуются пространством криптовалют. "Нам поступает множество вопросов по этой теме, на которые мы надеемся ответить в этом образовательном материале", – говорится в документе.

Выводы доклада основываются на "макро-переменных биткоина и их сравнении с другими классами активов". Автор неоднократно проводит параллели между биткоином и платёжным сервисом PayPal и заключает, что "рассеивание" криптовалюты может пойти по пути установившихся трендов в пространстве онлайн-платежей.

В 2017 году UBS назвал криптовалюты "спекулятивным пузырём" из-за стремительного роста их цен. Тем не менее, банк положительно отзывался о блокчейне и сообщал инвесторам, что технология, "вероятно, окажет значительное влияние" на множество сфер деятельности.

Ранее эксперт сделал прогноз по биткоину на год.

Напомним, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.