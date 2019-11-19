Биткоин обвалился до антирекорда за месяц

/ Фото: AFP

Пока в Украине готовятся к легализации криптовалют, среднерыночный курс биткоина сегодня, 19 ноября, снизился до минимума за месяц.

Так, по данным CoinDesk курс биткоина к 10:08 по киевскому времени составляет 8128 долларов при капитализации 146,77 млрд долларов. За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 3,52%.

Реклама

Резкое падение курса актива началось вечером 18 ноября, когда биткоин за три часа подешевел на 300 долларов. В целом же биткоин дешевеет с 5 ноября, когда курс криптовалюты превышал 9500 долларов. 11 ноября биткоин пробил вниз психологическую отметку в 9000 долларов.

За последние две недели биткоин потерял в цене 14%, а за последние пять месяцев – 40%.

Напомним, ранее на курс биткоина надавили трудности с криптовалютой Telegram, которой заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама