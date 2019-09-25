Биткоин обваливается: курс упал на тысячу долларов за сутки

/ Фото: AFP

Несмотря на прогнозы о возможном резком росте курса биткоина, наиболее ликвидные криптовалюты в среду, 25 сентября, резко снижаются в цене.

Так, по данным CoinDesk на 12:56 первая криптовалюта торговалась на уровне 8 360 долларов. За сутки биткоин потерял в цене 14,25%, упав более чем на тысячу долларов.

При этом, по данным CoinMarketCap, падают в цене и альткоины. Ethereum подешевел до 168,4 доллара (-14,84%). XRP упал на 11,37%, до 0,239 доллара. Bitcoin Cash потерял и вовсе 23,18% от цены, упав до 222,85 доллара.



"Длительный боковой тренд вновь закончился обвалом крипторынка. Альткоины и вовсе переживают "кровавую баню"... Восстановление веры в альткоины проходит отнюдь не гладко. Обвал биткоина связывают с подходом "покупай на слухах, продавай на новостях" в контексте запуска поставочных фьючерсов Bakkt. Кроме того, прямо перед запуском платформы на 30% обвалился хешрейт в сети биткоина", – объясняют аналитики FxPro.

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Обвал хештрейта специалисты связывают с отключением майнинг-ферм в Киргизии и Казахстане.

"Помимо этого, есть версии, что такие драматичные события развернулись из-за того, что инвесторы не увидели массивного роста биткоина после запуска Bakkt и, поняв, что цена завышена, начали избавляться от актива. Причины будут анализироваться, однако с наибольшей вероятностью в игре были все факторы сразу. Одно точно: за сутки суммарная капитализация крипторынка обвалилась на 35 млрд долларов", – резюмируют специалисты.

Ранее сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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