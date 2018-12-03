Биткоин упал в цене ниже психологической отметки

Сегодня, 12:39

Основные криптовалюты начали зиму со снижения курсов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Основные криптовалюты в понедельник, 3 декабря, резко подешевели на фоне намерений Японии ужесточить контроль за ICO, отмечают аналитики ГК Forex Club.

Курс Bitcoin по состоянию на 12:32 упал в цене на 2,85% за сутки – до 3985 долларов при капитализации 69,37 млрд долларов, по данным CoinDesk. Таким образом, цена токена вновь упала ниже психологической отметки в 4000 долларов.

Курс Bitcoin за сутки

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Ethereum утром подешевел на 2,71% до 111,5 доллара. Капитализация Ethereum достигла 11,7 млрд долларов. Litecoin снизился на 3,04% до 31,9 доллара, его капитализация достигла 1,9 млрд доллара.

Общая капитализация рынка криптовалют составила 130,99 млрд долларов, по данным CoinMarketCap.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат снижаться из-за вывода с рынка средств крупными инвесторами. 

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Специалисты отмечают, что все организаторы ICO уже с января следующего года должны будут регистрироваться в агентстве финансовых услуг Японии (FSA). Кроме того, агентство планирует разработать новые законопроекты, регулирующие работу криптобирж и платежных сервисов в стране.

Также о регулировании рынка криптовалют говорилось и на саммите "большой двадцатки" (G20). В частности, упоминалась необходимость государственного регулирования цифровой экономики при непосредственном участии международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF.

Ранее основатель и CEO компании Digital Currency Group Барри Силберт отмечал, что рынок ICO мертв, но рост криптовалют неизбежен.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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