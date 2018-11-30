Рынок ICO мертв, но рост криптовалют неизбежен – эксперт

Силберт сказал, что хайп вокруг ICO в 2017 году стимулировал рост цен на биткоин, но сейчас рынок рухнул, и это привело к массовой распродаже

Несмотря на то, что рынок ICO в настоящий момент мертв, это не станет препятствием для неизбежного роста криптовалютной отрасли, заявил основатель и CEO компании Digital Currency Group Барри Силберт.

Выступая в эфире телеканала CNBC, Силберт сказал, что хайп вокруг ICO в 2017 году стимулировал рост цен на биткоин, но сейчас рынок рухнул, и это привело к массовой распродаже.

"Рынок ICO мертв. Сейчас имеется отсутствие спроса на ICO, и есть все эти спонсоры, поднявшие кучу биткоинов и Ethereum, которые они теперь начинают продавать. Также есть все эти крипто-фонды, которые привлекли средства, и теперь им нужно рассчитываться", — сказал Барри Силберт.

По его мнению, отсутствие стабильности на криптовалютном рынке является неизбежной болезнью роста, сопровождающей любое новое явление. Чтобы увидеть картину в более глобальной перспективе, необходимо посмотреть на прошлые пузыри и коррекции, считает Силберт.

"Сейчас это у нас пятый, шестой или седьмой раз. Первые несколько раз, когда вы видите, что ваш баланс падает на 80%, переварить это немного трудно. Но к третьему или четвертому разу вы уже привыкаете и можете рассматривать это как фантастическую возможность", — заявил Силберт.

Также он считает, что в данный момент происходят изменения, которые никак не связаны с ежедневными колебаниями криптовалютного рынка — в отрасли начинают участвовать институциональные инвесторы.

"То, что происходит без особой огласки, это создание компаний для построения инфраструктуры, позволяющей обслуживать новую категорию инвесторов. Это институциональные инвесторы, и я думаю, что все произойдет в 2019 году", — добавил Силберт.

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