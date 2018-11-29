ТОП-5 причин падения рынка криптовалют

Криптовалюты должны были решить реальные проблемы, но этого не случилось

Издание The New York Times выбрало 5 событий и трендов, которые могли сказаться на резком снижении курса основных криптовалют. AIN.UA приводит сокращенный перевод материала.

Отсутствие регуляции инфраструктуры и обменников

Большинство криптовалютных торгов проходят за пределами США при отсутствии регуляторного надзора. Это дает больше свободы инвесторам, но сопряжено с рисками.

Например, исследователи из университета Техаса опубликовали материалы, указывающее на манипуляции с криптовалютой Tether. Ее создатели, биржа Birfinex, якобы использовали токен для искусственного поднятия стоимости биткоина.

20 ноября в прессе появились сообщения, что Министерство юстиции США расследует ценовые манипуляции с применением Tether. Задумывалось, что каждая его монета будет обеспечена долларом, но менеджеры Birfinex и Tether не смогли даже доказать существование своих банковских аккаунтов.

Китайская биржа OKEx, в свою очередь, изменила правила работы без предварительного оглашения изменений. По данным хедж-фонда Amber AI, из-за этого клиенты биржи потеряли миллионы долларов. В OKEx извинились за порядок изменений, но не признали и не компенсировали нанесенный ущерб, объясняя свои действия борьбой с хаотической торговлей.

Регуляторное давление

Там, где власти все-таки добрались до надзора за криптовалютным рынком, ситуация развивается не лучшим образом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала выписывать штрафы компаниям, которые нарушали правила обращения с ценными бумагами во время ICO — первичного выпуска токенов. В ноябре SEC оштрафовала две таких фирмы на $250 000 и заставила их признать токены ценными бумагами, со всеми вытекающими обязательствами.

Криптовалютами руководят разработчики — это не всегда хорошо

В NYT обращают внимание на серию хардфорков — разделения блокчейна основных криптовалют. Так, сначала от Bitcoin, из-за разногласий внутри комьюнити, в прошлом году отделился Bitcoin Cash.

Но и новая монета просуществовала в таком виде недолго. В ноябре Bitcoin Cash тоже прошел через хардфорк: теперь появились Bitcoin ABC и Bitcoin SV. По мнению издания, новые монеты спровоцировали хаос на рынке, а обменники не сразу научились работать с новыми монетами.

Кроме того, частые хардфорки поставили под сомнение одно из ключевых качеств криптовалют — их ограниченность. Например, добыть можно только 21 млн монеты Bitcoin. Но какой смысл в этом ограничении, если число постоянно увеличивается за счет клонов.

Криптовалюты должны были решить реальные проблемы. Этого не случилось

Считалось, что биткоин облегчит мгновенные трансграничные денежные переводы. Ethereum должен был связать вместе миллионы компьютеров со всего мира. Так и сотни других токенов создавались с благими намерениями.

Однако технические ограничения затормозило повседневное использование криптовалют — а устраняют ограничения слишком медленно.

Правительства могут заняться криптовалютами — и лучше справятся с их регулированием

Директор-распорядитель МФВ Кристин Лагард в ноябре прочитала речь о том, почему государственным центробанкам стоит присмотреться к выпуску собственных электронных денег. Они способны облегчить существующие платежные системы.

В то же время государственное управление позволит снизить градус недоверия к таким деньгам. Эти заявления могли существенно остудить интерес к существующим, негосударственным токенам.

Напомним, биткоин найдет минимум на 85% ниже исторического максимума. По мнению Энтони Помплиано, в этом году продавцов оказалось больше, чем покупателей, поэтому цена падает.

Мы писали, что биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов. Курс уже начал восстанавливаться после резкого обвала.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.