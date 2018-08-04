Цена Bitcoin продолжит падать – банковский гигант Goldman Sachs

В отчете подразделения по стратегическим инвестициям банковского гиганта Goldman Sachs утверждается, что курс биткоина продолжит нисходящее движение. Однако, по мнению аналитиков банка, это никак не повлияет на традиционную финансовую систему, поскольку капитализация криптовалютного рынка составляет всего 0,3% мирового ВВП.

"Мы ожидаем дальнейшего снижения стоимости криптовалют, поскольку они не отвечают трем основным характеристикам валют — они не являются ни средством сбережения, ни средством обмена, ни единицей измерения. Цифровые валюты не сохранят своей стоимости в своей текущей имплементации", — убеждены авторы отчета.

Кроме того, в Goldman Sachs считают, что столь пристальное внимание СМИ и социальных медиа к теме криптовалют ничем не оправдано.

В сообществе позицию организации восприняли с долей сарказма.

Разработчик Bitcoin Core Питер Тодд выразил удивление в шутливой форме: "Мы продвинулись даже дальше, чем я думал! 0,3% от мирового ВВП".

Он также добавил, что специально не включил ссылку на материал в свой твит, поскольку, по его мнению, он [материал] был опубликован лишь для привлечения внимания.

Сооснователь Altana Digital Currency Fund Алистер Мильне же с иронией написал, что сообщество не должно обращать никакого внимания на то, что оператор Нью-Йоркской фондовой биржи запускает глобальную платформу для торговли и хранения криптовалют Bakkt, потому что в Goldman Sachs считают, что биткоин не восстановится.

Тем не менее ранее банк заявлял о намерении запустить сервис по торговле биткоин-фьючерсами, а новый генеральный директор Дэвид Соломон заявил, что в будущем банк запустит торговлю фьючерсами, расчеты по которым будут осуществляться в биткоинах.

Он также добавил, что внутри компании уже ведется обсуждение насчет создания полноценных сервисов для работы с криптовалютами.

Ранее эксперт сделал прогноз по биткоину на год.

Напомним, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.



