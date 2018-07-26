Сооснователь Uber откроет биржу криптовалют в США

К запуску готовится новая торговая площадка, которая позволит своим клиентам осуществлять сделки с криптовалютами без уплаты комиссий и поддерживается несколькими влиятельными игроками из сферы традиционного бизнеса.

Согласно информации Fortune, основателями биржи Voyager являются сооснователь Uber Оскар Салазар и один из ранних инвесторов компании Филип Эйтан. CEO Voyager станет бывший глава и основатель розничного брокера Lightspeed Financial Стивен Эрлих, в прошлом управлявший подразделением профессионального трейдинга фондового онлайн-брокера E*Trade, прежде чем он был куплен Lightspeed.

Тот факт, что Voyager намеревается предоставить своим пользователям возможность торговли криптовалютами без уплаты комиссий, ставит новую биржу на одну ступень с приложением Robinhood, рассчитывающим занять свое место на рынке, ликвидировав некоторые издержки, связанные с этим видом деятельности.

Изначально на Voyager будут представлены 15 криптовалют, в том числе биткоин, Ethereum и Bitcoin Cash. Эрлих сообщил Fortune, что его компания склоняется к добавлению активов, которые недоступны на большинстве крупных американских площадок, в том числе XRP и Stellar.

"Если вы знаете, что что-то торгуется на самых известных площадках, то у нас вы найдете то же самое и кое-что еще", – сказал он.

Бета-тестирование платформы стартует на этой неделе, а трейдеры смогут получить доступ к приложению биржи в конце октября, сообщила компания. Voyager также намеревается публиковать криптовалютные новости и аналитику и предоставить дополнительные инструменты для сегмента институциональных инвесторов.

По словам представителей Voyager, в настоящее время они находятся в процессе получения лицензии для работы в США.

"Мы не думаем, что криптовалюты получили распространение среди широкой общественности в Соединённых Штатах", – добавил Эрлих.

Как сообщалось, курс Bitcoin взмыл вверх.

Ранее член Конгресса США призвал запретить майнинг и покупку криптовалют.

Напомним, рынок криптовалют в Украине уже поделился на "легальный" и "нелегальный". Однако в Украине полным ходом идет подготовка к законодательному урегулированию статуса криптовалюты, и это может произойти уже осенью-2018.