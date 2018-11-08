Глава стартапа Civic поставил $20 000 на то, что биткоин не достигнет $28 000 до конца 2019 года
Проигравший пожертвует средства организации FreeRoss
Глава американского стартапа Civic Винни Лингем принял вызов основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моаса и поставил $20 000 на то, что цена биткоина не преодолеет отметку в $28 000 на ведущих ликвидных биржах до 31 декабря 2019 года.
Отметим, что проигравший пожертвует средства организации FreeRoss.org, которая занимается юридическим сопровождением основателя Silk Road Росса Ульбрихта, отбывающего пожизненное заключение в федеральной тюрьме округа Фримонт в штате Колорадо.
Ранее мы писали, что глава компании Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что в 2019 году цена биткоина взлетит до $20 000, поскольку криптовалютами заинтересовались институциональные инвесторы.
Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.
Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.
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