Канадский банк открыл цифровые сейфовые ячейки для крипто-бирж и фондов

Организация получила уже свыше 200 запросов на доступ к VersaVault

Канадский банк VersaBank объявил о своей готовности открыть сейфовые ячейки для хранения цифровых активов.

В четверг VersaBank сообщил об успешном завершении бета-тестирования проекта VersaVault. Ориентированный исключительно на сферу цифровых активов банк предоставит виртуальные хранилища для бирж криптовалют и крипто-инвестиционных фондов.

Директор по связям с инвесторами VersaBank Уэйд Макбейн сообщил CoinDesk, что его организация получила уже свыше 200 запросов на доступ к VersaVault.

CEO VersaBank Дэвид Тейлор заявил: "Пока многие думают о создании сейфовых ячеек для цифровых активов, мы разработали и создали их. Теперь мы приступаем к коммерческой реализации первого в своём роде сервиса, благодаря которому наши клиенты по всему миру смогут получить доступ к самой продвинутой безопасности и технологии аутентификации, пользуясь при этом преимуществами полной приватности".

О разработке VersaVault впервые стало известно в январе этого года. В марте VersaBank, являющийся самым скромным банком Канады по объёму активов под управлением, подключил к сервису двух клиентов в режиме бета-доступа.

В разработке проекта также принимает участие Гурприт Сахота, бывший ведущий специалист по кибербезопасности производителя смартфонов Blackberry. Эту же роль он выполняет в VersaBank.

"Биткоин и другие криптовалюты стремительно набирают популярность. Их держатели уже смогли убедиться в том, как быстро средства испаряются из менее защищённых "цифровых хранилищ"", – заявлял банк в начале года.

Недавно компания DataBunker, занимающаяся разработкой "чёрных ящиков" для хранения критически значимых данных, сообщила о намерении привлечь к своей продукции пользователей криптовалют.

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