Компания из ОАЭ запустила халяльную криптобиржу
Благодаря FICE стартап нацелен развить исламскую криптоэкономику и создать глобальную инфраструктуру для мусульман
Стартап из Объединенных Арабских Эмиратов Adab Solutions запустил основанную на принципах шариата криптовалютную биржу FICE.
Благодаря FICE стартап нацелен развить исламскую криптоэкономику и создать глобальную инфраструктуру для мусульман. Деятельность биржи будет осуществляться за счет стандартов и контроля со стороны Консультативного совета шариата (SAB).
Новая площадка намерена допускать только халяльные криптовалютные транзакции и планирует добавлять в листинг те токены, которые соответствуют нравственным ценностям мусульман.
Монеты, связанные с азартными играми, аморальными услугами, производством алкогольных напитков и табачных изделий, не будут торговаться на FICE.
Как заявили представители компании, ADAB Solutions будет жертвовать на благотворительность 5% квартального дохода.
В сентябре стартап запустит ICO и выпустит собственный токен платформы ADAB, предназначенный для доступа к различным функциям биржи и оплаты транзакционных комиссий.
Ранее президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.
Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.
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