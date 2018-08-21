Компания из ОАЭ запустила халяльную криптобиржу

Благодаря FICE стартап нацелен развить исламскую криптоэкономику и создать глобальную инфраструктуру для мусульман

Стартап из Объединенных Арабских Эмиратов Adab Solutions запустил основанную на принципах шариата криптовалютную биржу FICE.

Благодаря FICE стартап нацелен развить исламскую криптоэкономику и создать глобальную инфраструктуру для мусульман. Деятельность биржи будет осуществляться за счет стандартов и контроля со стороны Консультативного совета шариата (SAB).

Новая площадка намерена допускать только халяльные криптовалютные транзакции и планирует добавлять в листинг те токены, которые соответствуют нравственным ценностям мусульман.

Монеты, связанные с азартными играми, аморальными услугами, производством алкогольных напитков и табачных изделий, не будут торговаться на FICE.

Как заявили представители компании, ADAB Solutions будет жертвовать на благотворительность 5% квартального дохода.

В сентябре стартап запустит ICO и выпустит собственный токен платформы ADAB, предназначенный для доступа к различным функциям биржи и оплаты транзакционных комиссий.

Ранее президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.

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