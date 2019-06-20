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Конгресс США заблокировал запуск криптовалюты Facebook

20 июня, 00:16

В Вашингтоне хотят сначала изучить и оценить риски от проекта социальной сети

Фото: Pixabay

Компания Facebook собиралась запустить свою криптовалюту под названием Libra уже в следующем году. Но председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс заблокировала этот план за считанные часы после объявления планов.

Как пишет BBC, социальной сети придется подождать, пока Конгресс проверит проект. В Facebook сказали, что с нетерпением ждут, когда смогут дать американским конгрессменам ответы на все вопросы о новой криптовалюте.

"Учитывая тревожное прошлое компании, я требую, чтобы Facebook согласился наложить мораторий на любое движение в направлении развития криптовалюты до тех пор, пока Конгресс и регуляторы не будут иметь возможность оценить эти вопросы и принять меры", - сказала Вотерс, намекнув на скандал о неправомерном использовании личных данных пользователей Facebook, которое привело к допросу руководителей Facebook в Комитете.

Социальная сеть хочет запустить собственную криптовалюту Libra, которая будет храниться онлайн в электронном кошельке под названием Calibra. Пользователи смогут обмениваться ею для оплаты услуг и покупки вещей. Сенатор Шеррод Браун, который возглавляет Комитет Сената по банковским делам, сказал, что Facebook стал "слишком большим и влиятельным".

"Мы не можем позволить Facebook запустить рискованную новую криптовалюту через швейцарский банк без должного надзора", – пояснил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.

При этом исследователи Diar отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной.

Ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Тег Facebook, криптовалюта, Конгресс США

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