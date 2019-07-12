Криптовалюта от Facebook вызвала интерес властей Китая

В центробанке КНР серьезно задумались о том, что Libra может стать мировой валютой

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Китай может перенять опыт монетарной системы Гонконга и идею криптовалюты Facebook. Об этом рассказал бывший глава Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань. Как пишет South China Morning Post, это позволит коммерческим организациям выпускать банкноты, которые поддержаны их собственными активами. К примеру, три банка Гонконга – Bank of China, HSBC и Standard Chartered Bank – выпускают банкноты на свое имя и имеют собственные валютные резервы в долларах США.

По словам Чжоу Сяочуаня, Китай должен вынести для себя урок из ситуации с криптовалютой Libra от Facebook. Народный банк Китая запрещает использование цифровой валюты, но сейчас он занимается детальным изучением этого вопроса. В Пекине активно дискутируют относительно того, как реагировать КНР на заявления о том, что Libra может стать мировой валютой.

Чжоу подчеркнул, что в таком случае криптовалюта значительно ослабит государственную валюту, которая не является стабильной. Изобретение Facebook может кардинально изменить трансграничный бизнес, добавил он.

Руководитель отдела исследований центрального банка Ванг Синь добавил, что главная дилемма Пекина заключается в том, что криптовалюта может лишь усилить гегемонию американского доллара, поскольку она тесно с ним связана.

Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook уже засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

Кроме того, ситуация с Libra уже привлекла к себе внимание в Вашингтоне. Председатель комитета по финансовым услугам Белого дома Максин Уотерс быстро назначил слушания для изучения этого вопроса и велел Facebook прекратить разработку проекта, пока не будут получены ответы на многие вопросы.

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