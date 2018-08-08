Криптовалюты в пике: курс Bitcoin резко упал

Курс Bitcoin опустился на 500 долларов после роста выше психологической отметки в 7000 долларов. Об этом сегодня, 8 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6717 долларов, и этот уровень остается максимальным. После открытия торгов курс начал снижаться и к 8:45 по киевскому времени достиг минимума за сутки – 6401 доллар за "коин".

По состоянию на 12:30 курс биткоина немного вырос – до 6489 долларов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Помимо биткоина, снижается и стоимость альтернативных криптовалют. Например, третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) подешевела до минимума за 2018 год, потеряв в цене сразу 14,27% и торгуется на уровне 0,353 доллара.

Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 9,65% и сейчас находится на отметке в 370,89 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 12,65%, до 618,45 доллара. Litecoin потерял в цене 11,43%, теперь коин стоит 66,17 доллара, что также является минимумом за 2018 год.

Капитализация рынка криптовалют составляет 231 млрд долларов, снизившись на 23 млрд долларов за сутки. Всего рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала на 20%.

На долю биткоина приходится 48,5% всего рынка – на 0,9% больше, чем накануне, 7 августа. В целом, с начала 2018 года доминирование биткоина немного усилилось:

График: CoinMarketCap

Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина в конце июля-начале августа также связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Впрочем, по неофициальным данным, уже 10 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена одобрить биткоин-ETF от Чикагской опционной биржи. Рассмотрение других заявок было перенесено на осень.

Кроме того, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: