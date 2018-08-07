Курс Bitcoin пошел в гору после обвала

Курс Bitcoin после провала ниже психологической отметки вновь поднялся выше рубежа в 7000 долларов за "монету". Об этом сегодня, 7 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6937 долларов. Сегодняшний максимум составляет 7063 доллара за "коин" – такого значения криптовалюта достигла около 10:30 по киевскому времени.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени курс биткоина немного опустился после максимума – до 7022 долларов.

Курс Bitcoin за сутки

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за 3 месяца

Альтернативные криптовалюты при этом торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Цена на Ethereum упала на 0,25% и сейчас находится на отметке в 409,48 доллара. Bitcoin Cash подорожал на 0,66%, до 707,57 доллара. Litecoin потерял в цене 0,86%, теперь коин стоит 74,59 доллара. Ripple (XRP) при этом снизился в цене сразу на 4% и торгуется на уровне 0,412 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 254 млрд долларов, практически не изменившись за сутки. На долю биткоина приходится 47,6% всего рынка – на 0,2% больше, чем накануне, 6 августа.

С начала 2018 года доминирование биткоина немного усилилось:

График: CoinMarketCap

Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.

Кроме того, на днях стало известно, что правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: